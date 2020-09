Ministro do TCU fala em ‘mascarar mudança no teto’ por Renda Cidadã

O ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Bruno Dantas apontou o que o governo tenta fazer para criar o Renda Cidadã e manter a “aparência” de respeito ao teto. Na visão de Dantas, o Planalto tenta “mascarar” uma mudança no teto utilizando recursos do Fundeb. “Emenda constitucional pode tirar dinheiro do Fundeb para mascarar mudança do teto? Pode, mas por que tergiversar?”, disse Dantas.

“A Emenda Constitucional 95 exclui do teto de gastos a despesa com o Fundeb. Inflar o fundo para, em seguida, dele tirar 5% para financiar outro programa, é rigorosamente o mesmo que inserir mais uma exceção no parágrafo 6º do art. 107. Por que não fazê-lo às claras?”, questionou.

A mesma “estratégia” seria utilizada na possibilidade de utilizar recursos que seriam para pagamento de precatórios. “Também parece truque para esconder fuga do teto de gastos: reduz a despesa primária de forma artificial porque a dívida não desaparece, apenas é rolada para o ano seguinte. ”