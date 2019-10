Ministro do TCU suspende propaganda de pacote anticrime

Equipe BR Político

O ministro Vital do Rêgo, do Tribunal de Contas da União (TCU), suspendeu a veiculação da publicidade para o pacote anticrime, sob o argumento de que as propagandas podem representar desperdício de dinheiro público. Isso porque, argumenta Rêgo, a proposta do ministro da Justiça, Sergio Moro, ainda tramita na Câmara e pode sofrer “drásticas alterações” até ser aprovada. A campanha publicitária foi lançada no último dia 3 de outubro em cerimônia no Palácio do Planalto, e tem um custo estimado em R$ 10 milhões.

Segundo o Broadcast Político, a suspensão deve durar até a próxima manifestação do plenário do TCU, que deve ocorrer na quarta-feira, 9. “Não vislumbro como alinhar a divulgação de um projeto de lei que ainda será discutido pelo parlamento com o objetivo de ‘de informar, educar, orientar, mobilizar, prevenir ou alertar a população para a adoção de comportamentos que gerem benefícios individuais e/ou coletivos'”, escreveu o ministro em despacho enviado nesta terça-feira, 8.

Como você leu aqui no BRP, a publicidade para a proposta de Moro também não agradou aos parlamentares que analisam o pacote anticrime na Câmara. Os deputados Orlando Silva (PCdoB), Paulo Teixeira (PT-SP) e Marcelo Freixo (PSOL-RJ) entraram na Justiça pedindo ao TCU que suspendesse as propagandas. Segundo os deputados, com a campanha, Moro tenta jogar a sociedade contra o Parlamento. Pelo Twitter, Freixo comemorou a decisão do ministro do TCU.