Ministro do TSE suspende condenação de Crivella

O ministro Mauro Campbell, do Tribunal Superior Eleitoral, suspendeu em liminar na segunda, 12, a condenação por abuso de poder político do prefeito do Rio, Marcelo Crivella (Republicanos), proferida pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) em setembro que o tornava inelegível por oito anos. O ministro acatou o pedido do advogado Admar Gonzaga, que defende Crivella e foi ministro do TSE.

“Acho que foi feita justiça. Eu senti que o Tribunal Regional Eleitoral do Rio quis pegar o prefeito de exemplo para dizer que não pode ter bagunça. A inelegibilidade foi uma medida pesada, durísssima em uma reunião com algumas pessoas. E meu filho ainda perdeu a eleição”, comemorou o prefeito em agenda nesta manhã.