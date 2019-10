Ministro do Turismo é convocado pelo Senado

Equipe BR Político

A Comissão de Fiscalização e Controle (CTFC) do Senado aprovou nesta terça, 8, convocação do ministro de Turismo Marcelo Álvaro Antônio (PSL-MG), para falar sobre as suspeitas de que desviou recursos públicos na promoção de candidaturas de fachada durante as eleições de 2018. De acordo com requerimento da Casa, o comparecimento do ministro, que é obrigatório sob risco de abertura de procedimento legal em caso de recusa, deve ser cumprido dentro de 30 dias após a aprovação da convocação. A data prevista é 22 deste mês.

O titular do Turismo foi responsável pela campanha presidencial do presidente Jair Bolsonaro em Minas Gerais. Ele nega a prática de qualquer irregularidade. “Quem não deve não teme”, disse ele ontem ao ser questionado se cogitava deixar o cargo. Bolsonaro, por sua vez, evita comentar o indiciamento da Polícia Federal e a denúncia apresentada pelo Ministério Público de Minas Gerais, ambos contra Álvaro Antônio.