Ministro do Turismo é indiciado pela PF

Equipe BR Político

Sob suspeita de envolvimento no esquema de laranjas do PSL, a Polícia Federal indiciou o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio (PSL). A investigação policial concluiu que ele comandou esquema de desvio de recursos públicos por meio de candidaturas femininas de fachada nas últimas eleições, segundo o Estadão.

O caso estava fora dos holofotes há um tempo, até que, nesta sexta-feira, 4, o relatório policial com o indiciamento do ministro foi enviado ao Ministério Público de Minas. As suspeitas que recaem sobre ele são de envolvimento em crimes de falsidade ideológica eleitoral, apropriação indébita de recurso eleitoral e associação criminosa —com pena de cinco, seis e três anos de cadeia, respectivamente.