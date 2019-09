Ministro do Uruguai diz que Brasil deve sair do Mercosul

Equipe BR Político

O ministro da Defesa do Uruguai, José Bayardi, afirmou na sexta passada, 6, ao programa Quien es Quien da emissora de TV estatal que o Brasil deveria ser retirado do Mercosul “pelo que significou a última eleição e o afastamento de Dilma Rousseff”. A reação do Brasil veio rápida em forma de curto artigo publicado no jornal El Observador pelo embaixador do País no Uruguai, Antonio Ferreira, dizendo que a declaração era recebida “com absoluta perplexidade” por serem “levianas e fora de contexto”.

“Os comentários do ministro Bayardi sobre a sociedade brasileira estão carregados de fortes preconceitos e demonstram total desconhecimento da realidade em que vivem 210 milhões de brasileiros, uma sociedade com grande vigor democrático”, escreveu Ferreira na publicação local.