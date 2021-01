Ministro indiano anuncia envio de vacinas ao Brasil

Segundo afirmou o secretário de Relações Exteriores da Índia à agência Reuters, o país asiático vai enviar as aguardadas 2 milhões de doses da vacina AstraZeneca/Oxford nesta sexta, 22, ao Brasil.

“Eu sigo com essa visão. Nós respondemos positivamente aos pedidos por fornecimento de vacinas feitas na Índia de países de todo o mundo, começando pelos nossos vizinhos (…) O fornecimento de quantidades comercialmente contratadas começará a partir de amanhã, começando pelo Brasil e Marrocos, que serão seguidos pela África do Sul e a Arábia Saudita”, disse Harsh Vardhan Shringl.

A informação foi confirmada pelo presidente Jair Bolsonaro.

O lote fabricado no Instituto Serum da Índia faz parte da encomenda feita pelo Ministério da Saúde e do convênio firmado entre a farmacêutica sueca e a Fiocruz de transferência de tecnologia para a produção do medicamento no Brasil.

As 2 milhões de doses do imunizante saltaram vários obstáculos de ordem política, logística e diplomática. O ministro Eduardo Pazuello havia programado um avião para buscar o tesouro na semana passada no país asiático, mas o governo indiano, surpreendido, cortou as asas do general da ativa ao responder que a prioridade seria a Índia, que àquela altura nem havia começado a vacinar a sua própria população. Vários agentes políticos entraram em campo, como Bolsonaro, o chanceler Ernesto Araújo e até o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) na tentativa de agilizar a exportação dos medicamentos.