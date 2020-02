Ministro Ramos: ‘Sigo rigorosamente as determinações do meu presidente Bolsonaro’

Marcelo de Moraes

Ministro-chefe da Secretaria de Governo, o general Luiz Eduardo Ramos usou hoje suas redes sociais para deixar claro que segue “rigorosamente” as orientações de Jair Bolsonaro na tarefa de fazer a articulação política do governo. Nesta semana, a relação entre governo e Congresso enfrentou momentos de tensão por causa da discussão em torno dos vetos presidenciais sobre o Orçamento impositivo. No meio desses debates, o ministro quis deixar clara sua posição.

“Semana com muitas reuniões e a busca constante do que é melhor para o nosso Brasil. Como ministro responsável pela articulação com o Congresso Nacional, sigo “rigorosamente” as determinações do meu presidente Bolsonaro! Lealdade e disciplina são valores impregnados na minha alma”, escreveu Ramos.