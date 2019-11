Ministro sugere que UNE fabrique ‘cachimbo’ para repor receita

O @LivreUnb esteve hoje com o ministro @AbrahamWeint no lançamento do ID Estudantil que modernizará os passes dos estudantes e livrará muitos de sustentarem organizações políticas de esquerda como a UNE! Se você é estudante e quer uma carteirinha moderna, tá aí o ID Estudantil! pic.twitter.com/p06YWlwT0Q

— UnB LIVRE! (@LivreUnb) November 25, 2019