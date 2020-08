Ministro troca chefia da Secretaria de Educação Básica

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, anunciou nesta manhã de quarta, 5, a troca no comando da Secretaria de Educação Básica, responsável pela formulação de políticas para a educação infantil, o ensino fundamental e médio. Sai Ilona Becskehazy e entra Izabel Lima Pessoa, “servidora de carreira da CAPES com muita experiência em gestão de ensino público”, segundo escreveu no Twitter. A SEB é um dos braços mais importantes do MEC. Favorável à gestão do ex-ministro Abraham Weintraub, Ilona ficou no cargo por quatro meses.

Por oportuno, registro em nome do MEC gratidão à professora Ilona Becskehazy pelo seu trabalho nesses últimos 8 meses. — Milton Ribeiro (@mribeiroMEC) August 5, 2020