Ministro vai sobrevoar áreas afetadas pelas fortes chuvas

Marcelo de Moraes

O ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, vai sobrevoar hoje as áreas mais afetadas pelas fortes chuvas que caíram em Minas Gerais e no Espírito Santo, provocando mortes nos dois Estados.

O governo de Minas já decretou situação de emergência em 47 cidades por conta dos problemas provocados. No últimos balanco, pelo menos 30 pessoas tinham morrido no Estado e havia 17 desaparecidas. Também há mais de 3 mil desalojadas ou desabrigadas.

Para acompanhar a situação, Canuto irá à Minas agora, pela manhã, e à tarde ao Espírito Santo.