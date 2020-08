Ministro Vital do Rêgo Filho é denunciado por propinas da OAS

A força-tarefa da Lava Jato no Paraná denunciou na manhã desta terça, 25, o ex-senador e atual ministro do Tribunal de Contas da União Vital do Rêgo Filho (MDB) pelo suposto recebimento de R$ 3 milhões em propinas pagas por Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS, informa o Estadão. Segundo o Ministério Público Federal, os valores teriam sido repassados a Vital do Rêgo Filho em troca de blindagem dos executivos da construtora para que não fossem convocados a depor na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da Petrobrás, aberta em 2014.

Na denúncia também foram apontadas 12 operações de lavagem de dinheiro, “feitas a partir dos ajustes fraudulentos para a transferência de recursos da OAS para Construtora Planície, a qual foi indicada por Vital do Rêgo Filho para receber as propinas, englobando a emissão de notas fiscais frias, a interposição de terceiros e a transformação dos recursos em dinheiro vivo”.