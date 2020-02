Missão para repatriação de brasileiros está atrasada

Equipe BR Político

A operação de repatriação dos brasileiros que vivem na cidade chinesa de Wuhan está atrasada. Em nota, na noite de quinta-feira, 6, o Ministério da Defesa informou que adiou para a noite desta sexta a previsão de pouso na China. Antes de chegar à cidade que é considerada o epicentro do surto do novo coronavírus, os aviões Embraer 190 farão a última escala em Ürümqi, também na China.

O texto da nota informa que o atraso se deve ao aumento no tráfego aéreo asiático, com missões de repatriação de diversos países, os dois aviões da FAB ainda não conseguiram receber um slot (autorização de horário para pouso) dos controladores chineses.

Inicialmente, o planejamento da viagem previa um pouso na madrugada desta sexta-feira, dia 7, em Wuhan, com um voo de retorno logo depois do embarque de 34 pessoas (brasileiros e chineses). A chegada a Anápolis (GO) estava programada para sábado, dia 8, pela manhã. Por enquanto, não há uma nova previsão para o pouso na base militar onde os repatriados cumprirão a quarentena.