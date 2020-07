Missas com fiéis estão liberadas no Rio

A partir deste sábado, 4, as missas com fiéis voltam a poder ocorrer no Rio de Janeiro. Foram mais de cem dias sem que igrejas, paróquias e templos religiosos pudessem realizar atividades.

Para a retomada, uma série de medidas precisam ser cumpridas. Para evitar aglomerações, os fiéis devem se inscrever pela internet para comparecerem às missas. Assim, apenas um terço da capacidade das igrejas poderá ser ocupada. O acesso aos folhetos litúrgicos será digital.

Deve ser respeitada a distância mínima de dois metros entre cada fiel. É obrigatório o uso de máscaras por padres, pastores e fiéis. Além disso, as igrejas devem ser higienizadas antes de cada missa.