Mobilização pela aprovação da autonomia do BC

Para garantir a aprovação da proposta de autonomia do Banco Central, o presidente da instituição, Roberto Campos Neto, vai se reunir nesta terça com os integrantes da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) e também com a bancada do Democratas na Câmara. A discussão da autonomia do BC já avançou bastante no Congresso e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, acredita que ela poderá ser colocada em votação depois do Carnaval.

Com o movimento, Campos Neto poderá conseguir apoios importantes para a aprovação da proposta, que vem sendo tentada, sem sucesso, nos últimos anos. Se garantir o aval da bancada ruralista, o projeto terá grandes chances de ser aprovado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara.