Monica De Bolle: ‘Renda Brasil até agora para mim não é um programa’

Monica De Bolle foi uma das primeiras economistas a retomarem a discussão da renda básica, logo no início da pandemia, antes mesmo da aprovação do auxílio emergencial. A ideia a princípio foi refutada por economistas liberais, que, hoje, aos poucos começam a concordar com a sua adoção. Entre eles, o próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, que fala em lançar um programa de transferência de renda do governo, batizado de Renda Brasil. Sem dar muitos detalhes, o governo busca formas de encampar um plano de renda básica para chamar de seu, mas que já vem com ideias que De Bolle considera preocupantes, como a unificação de todos os programas sociais no Brasil.

A economista classifica o que o governo apresentou até agora como “um punhado de ideias soltas” e atenta para a diferença entre medidas para redução da pobreza e redução da desiguldade. De acordo com a especialista, o segundo seria o objetivo principal de um plano de renda básica.

Ela integra o conselho consultivo da Frente da Renda Básica, lançada na semana passada no Congresso para analisar propostas em torno do tema, que já tem respaldo em parte considerável do parlamento. Com as discussões tomando forma no Brasil, a pesquisadora sênior do Peterson Institute for International Economics e professora da Universidade Johns Hopkins, em Maryland (EUA) avalia os caminhos do avanço da pauta na política nacional.

Confira a íntegra da entrevista concedida pela economista ao BRP.