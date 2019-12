‘Monitor Bolsonaro’: Presidente encerra 2019 com 7 projetos concluídos

Equipe BR Político

O presidente Jair Bolsonaro encerrará 2020 com 7 projetos concluídos, de um total de 17 principais propostas – muitas delas, promessas de campanha. É o que mostra o “Monitor Bolsonaro”, do Estadão. Em 2019, o governo Bolsonaro concluiu projetos como o pacote anticrime, a reforma da Previdência, a reforma da aposentadoria dos militares, o novo marco do saneamento, o 13º salário do Bolsa Família e a revisão de benefícios do INSS.

Promessas de campanha como decretos de ampliação de porte e posse de armas, porém, foram cancelados após forte reação da opinião pública e de outros Poderes. Para os resto do mandato, o “monitor” indica que estão em andamento projetos como novas regras para a CNH, Escola Sem Partido, reforma tributária, e ensino domiciliar. A promessa de campanha de transferir a embaixada brasileira em Israel de Tel Aviv para Jerusalém ainda não tem etapas definidas.