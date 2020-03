Moradores de favelas sem água, gel ou isolamento sobre covid-19: ‘É doença de rico’

Com 10 milhões de brasileiros mal instalados em assentamentos, favelas e invasões pelo País, segundo o IBGE, o governo federal começa a esboçar as primeiras políticas públicas para atender a população miserável. Uma delas é utilizar navios para atender esse contingente em cidades litorâneas. O governo já identificou com empresas de cruzeiros que há aproximadamente 20 navios disponíveis, segundo o Estadão. Em locais afastados da costa, o estudo é sobre o uso de quarto de hotéis e até de unidades habitacionais ainda não entregues para socorrer a população. Por outro lado, o ministro da Economia, Paulo Guedes, avalia distribuir o chamado “coronavoucher” para a população miserável no valor hoje pago aos beneficiários do Bolsa Família.

A realidade para a população pobre, maioria do país, no entanto, atropela violentamente as recomendações de combate à doença covid-19, como lavar as mãos, uso de álcool gel, vendido a preço de ouro nas farmácias, e isolamento. “Não tem água na favela para lavar a mão? Compra! Eu não posso comprar água nem pra beber. Vou comprar pra lavar a mão? Ter água na favela pra lavar a mão está sendo luxo. Não fazem ideia da nossa realidade”, afirma a comunicadora Tiê Vasconcelos, do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Ela e outras dezenas de pessoas participam da hashtag #COVID19NasFavelas, criada nas redes sociais para mostrar a realidade das comunidades do Brasil, informa a reportagem. Em vários tuítes, a covid-19 é chamada de “doença de rico”.

O ativista do bairro Raull Santiago, fundador do Coletivo Papo Reto, reclama da mesma situação. Ele mora com mais cinco pessoas em casa, o que inviabiliza qualquer isolamento em casa. “As três dicas para evitar exposição e proliferação não nos cabem. Lavar sempre as mãos? (falta água direto). Usar álcool gel (não tem dinheiro para). Quarentena/isolamento (Com casas de dois ou três cômodos e 6 pessoas?). Como na favela?”, questionou no Twitter. Ao UOL, ele narra a situação dos moradores do Alemão que dependem da kombi para descer o morro. “Fomos tomar a vacina do sarampo e nós moramos no alto da favela. Para descer e subir, temos que pegar a kombi, com 16 pessoas —idosos, crianças, adultos”, diz.

Aqui na favela nós perdemos emprego por atrasar no trampo por conta de tiroteio! Faltar por coronavírus? • Home Office

• Maratonar Netflix

• Lavar a mão enquanto canta uma musiquinha Isso tudo é um privilégio que favelado não tem SAIA DA SUA BOLHA!✨

URGENTE!!! Alô @GovRJ @wilsonwitzel

Moradores do Complexo do Alemão protestam por falta de água em vários pontos da favela. O preço do álcool gel subiu e muita gente não tem condições de comprar. (QUEM QUISER AJUDAR, CHAMA NA DM)

