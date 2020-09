Moraes aponta ‘grande lavagem de dinheiro’ de milícias digitais

O ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal, afirmou nesta sexta, 11, que as milícias digitais, “provavelmente”, lavam dinheiro, durante evento da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji).

“No primeiro momento você financia as fakenews, a partir disso, com a monetização, começa a ocorrer um autofinanciamento e algo muito interessante, que não vou entrar em detalhes para não atrapalhar a investigação, é que provavelmente essas milícias digitais estão fazendo há alguns anos uma grande lavagem de dinheiro”, afirmou Moraes.

Segundo o ministro, o dinheiro que as milícias digitais propagadoras de fake news recebe de doações seria lavado para financiar campanhas políticas e enriquecimento próprio. “A lavagem de dinheiro não é só para fortalecer estruturas eleitorais, é também para enriquecer as pessoas que estão atuando desta forma”, afirmou. Moraes se disse surpreso com o volume de recursos arrecadados pelos sites.

“É mais grave do que as pessoas achavam. Pensavam que era picuinha, porque estavam xingando o STF. Nada disso é investigado, nós investigamos o que realmente está organizado, inclusive financeiramente, para desestruturar os poderes da República”, acrescentou.