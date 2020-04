Moraes é relator de pedido de inquérito sobre atos de domingo

O pedido de abertura de inquérito feito pelo procurador-geral da República, Augusto Aras, para investigar a organização dos atos que pediam intervenção militar e fechamento de instituições democráticas no domingo, 19, foi sorteado ao ministro do STF Alexandre de Moraes, que decidirá se abre investigação. O inquérito deve apurar a participação de deputados federais na organização da manifestação em frente ao Quartel General do Exército que chegou a pedir fechamento do Congresso e STF e contou com a presença e discurso do presidente Jair Bolsonaro.

Apesar de o presidente não ser citado no pedido de investigação, a sua abertura deu esperança, nos bastidores, a alvos dos ataques nos mundos jurídico e político, como informa a Coluna do Estadão.

O ministro também cuida de um caso que investiga ataques ao Supremo, aberto há um ano. No STF, a praxe é atender o pedido da PGR. Ambos os processos, no entanto, estão protegidos por segredo de justiça.