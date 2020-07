Moraes envia notícia-crime contra Jair, Flávio e Eduardo Bolsonaro para PGR

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes enviou nesta quinta-feira, 23, pedido para que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre notícia-crime apresentada contra o presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) e o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), ambos filhos do presidente, segundo o G1.

A ação envolve as investigações do Facebook que resultaram na remoção de uma rede de contas e perfis ligados ao PSL, partido pelo qual Bolsonaro foi eleito, além de funcionários de gabinete do presidente e dos dois filhos.

A PGR agora precisa analisar se há elementos contra eles que justifiquem o pedido de abertura de uma apuração no STF sobre os fatos. A representação foi feita ao Supremo pela deputada Maria Pérpetua (PCdoB-AC).