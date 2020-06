Moraes manda governo retomar divulgação completa de dados da covid-19

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ordenou que o Ministério da Saúde volte a divulgar na íntegra os dados de covid-19 em balanços diários como estava sendo feito até a última quinta, 4, incluindo no próprio site oficial do governo. A liminar foi proferida em ação movida pela Rede Sustentabilidade, PSOL e PCdoB, informou o Broadcast Político.

Após uma sequência de atrasos na apresentação das estatísticas, na última sexta, 6, o governo excluiu os dados relativos ao acumulado de óbitos por covid-19, divulgando somente os números do dia.

“A presente hipótese não caracteriza qualquer excepcionalidade às necessárias publicidade e transparência, sendo notório o fato alegado pelos autores da alteração realizada pelo Ministério da Saúde no formato e conteúdo da divulgação do ‘Balanço Diário’ relacionado à pandemia (covid-19), com a supressão e omissão de vários dados epidemiológicos que, constante e padronizadamente, vinham sendo fornecidos e publicizados, desde o início da pandemia até o último dia 4 de junho de 2020, permitindo, dessa forma, as análises e projeções comparativas necessárias para auxiliar as autoridades públicas na tomada de decisões e permitir à população em geral o pleno conhecimento de decisões e permitir à população em geral o pleno conhecimento da situação da pandemia vivenciada no território nacional”, apontou Moraes.