Moraes reage a ataques: ‘O STF jamais se curvará ante agressões covardes’

Um dia depois de o prédio do Superior Tribunal Federal (STF) ser alvo de fogos de artifícios lançados por manifestantes bolsonaristas, o ministro Alexandre de Moraes reagiu, neste domingo, 14, e afirmou que a Corte “jamais se curvará ante agressões covardes”.

“O STF jamais se curvará ante agressões covardes de verdadeiras organizações criminosas financiadas por grupos antidemocráticos que desrespeitam a Constituição Federal, a Democracia e o Estado de Direito. A lei será rigorosamente aplicada e a Justiça prevalecerá”, escreveu o ministro no Twitter.

O ministro vem sendo nominalmente atacado por manifestantes pró-governo pelo fato de ser o relator do inquérito que apura a propagação de fake news e ameaças contra membros do STF e seus familiares. Moraes foi o responsável por autorizar a operação que atingiu deputados, empresários e blogueiros bolsonaristas no mês passado.