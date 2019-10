Morales convida Brasil para auditar eleições bolivianas

Equipe BR Político

Com a posição brasileira de não reconhecer o resultado das eleições bolivianas, o presidente Evo Morales convidou o chanceler Ernesto Araújo para participar da auditoria do pleito. Morales disse ter escutado as preocupações não apenas do Brasil, mas também da Colômbia, da Argentina e da União Europeia e disse que todos são bem-vindos para estarem presentes na auditoria. “Se for comprovado que houve fraude teremos nova eleição”, disse.