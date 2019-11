Morales renuncia à presidência na Bolívia

Vera Magalhães

O presidente da Bolívia, Evo Morales, renunciou à presidência da Bolívia às 16h51, horário local. Ele governa o país desde 2006, mas sua nova eleição, em 20 de outubro, foi questionada por suspeita de fraude e se seguiu a ela uma convulsão social que levou a pelo menos 3 mortes.

A Organização dos Estados Americanos constatou a fraude e sugeriu a anulação do pleito. Para ainda tentar se manter no cargo, Morales tinha dito que se dispunha a anular as eleições e convocar novas, mas isso não foi suficiente. A polícia se amotinou e as Forças Armadas pediram oficialmente sua renúncia, que ocorre poucas horas depois.