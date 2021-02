Moreira analisa exigência para 5G: ‘Bazófia de quem quer brincar de James Bond’

O ex-ministro Moreira Franco comentou as “exigências” do Brasil para a entrada de empresas chinesas no leilão do 5G. Para ele, a ideia de exigir que os próprios chineses montem uma rede paralela para comunicação do governo brasileiro é um tanto quanto confusa. “Se desconfiam deles por que exigir que, justo eles, montem a rede?”, questionou.

“Bazófia de quem quer brincar de James Bond”, completou.