Moreira: ‘Estarrecem a falta de direção e comando’

Ex-ministro de Minas e Energia e secretário-geral da Presidência, Moreira Franco (MDB) disse que as atuais posturas do governo ante importantes pautas “estarrecem”. O emedebista fez em suas redes sociais uma crítica semelhante ao atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), sobre a imobilidade do governo.

“Qual a prioridade do governo? Sua agenda de ações? Qual a pauta de votação no Congresso? A PEC emergencial e o cumprimento do Teto perderam urgência? E o orçamento? Por que o atraso no calendário de vacinação? Estarrecem a falta de direção e comando”, disse Franco.