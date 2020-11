Moreira: ‘Ideia de prorrogar auxílio emergencial é demagogia’

O ex-ministro e ex-governador do Rio Moreira Franco criticou, nesta sexta-feira, 13, a possibilidade de o governo vir a prorrogar o pagamento do auxílio emergencial. Ontem, o ministro da Economia, Paulo Guedes, admitiu que isso poderá ocorrer no caso de uma segunda onda da covid-19 voltar a impactar a economia.

“Ideia de prorrogar auxílio emergencial é demagogia, populismo. Grave por vir da voz mais liberal do governo, que não consegue consenso sobre programa social, nem sobre plano para o pós-crise. Brasil à deriva em mar revolto”, afirmou Moreira em publicação feita no Twitter.