Moreira: ‘Não contribui para tranquilizar o País desautorizar ministro da Saúde’

O ex-governador do Rio de Janeiro e ex-ministro Moreira Franco criticou, na quarta-feira, 21, a reação do presidente Jair Bolsonaro desautorizando o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, por causa da compra da vacina Coronavac.

“Não contribui para tranquilizar o País desautorizar o ministro da Saúde e cancelar compra da Coronavac. É mergulho no negacionismo e na briga político-ideológica. Saúde passa longe disto. Acompanhar no bate-pronto humor dos aliados não sustenta decisões acertadas. Melhor é ficar com o saber”, afirmou Moreira nas suas redes sociais.