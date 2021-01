Moreira: ‘O Ministério da Saúde odeia Ciência e ama política’

O ex-ministro Moreira Franco criticou o Ministério da Saúde por se preocupar mais em fazer política do que combater efetivamente a pandemia do coronavírus. Especialmente, em evitar que a nova Cepa, descoberta no Amazonas, se alastre pelo Brasil.

“O Ministério da Saúde odeia ciência e ama política. Essa equipe fica de briga política com São Paulo e a Cepa de Manaus toma conta do país. Pense no Brasil, autorize municípios, estados e corporações médicas a comprar vacinas aprovadas pela Anvisa e salve as pessoas”, cobrou o ex-governador do Rio de Janeiro.