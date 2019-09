Moro acha ‘exagero’ preocupação com loteamento de cargos no Coaf

Equipe BR Político

O ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sergio Moro, está despreocupado com a possibilidade de que possa haver loteamento político em cargos no Coaf, que foi rebatizado para Unidade de Inteligência Financeira (UIF). Recentemente, o órgão passou a fazer parte da estrutura do BC e passou a permitir a contratação de profissionais do setor privado.

“Se fez a opção por permitir que fossem requisitados não só servidores públicos (para reforçar o órgão), mas também receber pessoas do setor privado. Isso gerou preocupações da parte de alguns setores, a meu ver exageradas, de que poderia haver loteamento político. Acho que não necessariamente. Eu tenho vários cargos comissionados de pessoas que vieram do setor privado para o Ministério da Justiça e não significa que serão loteados politicamente”, disse o ministro, em apresentação feita no 9º Congresso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo, organizado pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

Moro reafirmou que no BC o órgão estará em boas mãos, assim como seria se estivesse nas pastas da Justiça ou da Economia. “Sinceramente, o Coaf estar na Economia ou BC não faz muita diferença. Em ambos os locais eu acredito que o Coaf está bem. Ficou muito tempo na Fazenda (hoje Economia) e funcionava bem”, disse. “Não que não funcionasse bem na Justiça, até porque nós reforçamos o órgão, mas estará em boas mãos no BC. O presidente do BC (Roberto Campos Neto) tem competência e habilidade para preservar a autonomia, independência e eficiência do órgão”, disse.