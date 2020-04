Moro acha necessário abrir mão de ‘um pouco de privacidade’ contra pandemia

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, disse nesta segunda-feira, 13, que considera necessário que a população abra mão de “um pouco da privacidade” em prol do combate à pandemia do novo coronavírus, que chamou de “uma causa pública”.

A declaração foi feita em entrevista transmitida ao vivo pelo site Jota. “Isso é um aspecto novo no âmbito dessa pandemia”, avaliou Moro. Na última semana, a partir de um acordo fechado com as operadoras de telefonia celular, o governo de São Paulo anunciou que passaria a monitorar os dados de movimentação social a partir da geolocalização dos usuários. O governo federal ainda estuda se vai adotar sistema semelhante.