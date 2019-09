Moro ainda é o ‘garoto-propaganda’ do governo

Equipe BR Político

Enquanto as avaliações negativas sobre o governo do presidente Jair Bolsonaro crescem, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, continua a ser a personalidade mais popular da gestão. Segundo a pesquisa Ipespe/XP Investimentos, o ex-juiz recebeu nota 6 pela média dos entrevistados, em uma avaliação que vai de 0 a 10. A avaliação é 0,5 ponto maior do que a do chefe do Executivo.

Moro também soma mais avaliações positivas do que Bolsonaro: 52% dos entrevistados têm uma opinião favorável ao ministro, ante 31% que têm uma visão negativa a seu respeito. Já Bolsonaro é avaliado positivamente por 48% dos participantes, e negativamente, por 33%. Vale ressaltar, porém, que a popularidade do ministro vem caindo linearmente ao longo dos meses: em janeiro, as avaliações positivas a seu respeito somavam 67% dos entrevistados, e foram decaindo sucessivamente até chegar ao patamar atual de 52%. Já a popularidade de Bolsonaro teve uma alta entre maio e junho, chegando a 51% de avaliações positivas, antes de cair para 48%.

O levantamento, feito com 1.000 entrevistas por todo o País, também revela que 38% dos brasileiros consideram que Moro é quem mais representa o combate à corrupção. Somente 24% escolheram o presidente como resposta à pergunta. Os baixos números de Bolsonaro nessa questão podem ser parcialmente explicados pelas tentativas do presidente de intervir no comando da Polícia Federal: 55% dos participantes acreditam que suas decisões com relação à PF podem prejudicar o combate à corrupção.

Recentemente, o clima entre Bolsonaro e o ministro da Justiça estava um pouco turbulento. Na semana passada, os dois conversaram a sós no Planalto e parecem ter resolvido a situação. As desavenças, aparentemente, não foram percebidas pela população: o levantamento indica que 38% dos entrevistados acreditam que existe ao menos alguma sintonia entre os dois. De um modo geral, a pesquisa corrobora o levantamento divulgado pelo Datafolha, que indica queda na popularidade do presidente. Moro também teve sua imagem desgastada — mas continua agradando à maioria dos brasileiros.