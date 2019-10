Moro: ‘Ainda que o governo estivesse sozinho, valeria a pena’

Equipe BR Político

O ministro da Justiça, Sérgio Moro, redobrou seu empenho na mobilização para tentar aprovar o pacote anticrime, que inclui um conjunto de medidas para melhorar a área de Segurança Pública. O projeto ainda segue em discussão no Congresso e acabou de receber um empurrão extra com a campanha publicitária iniciada pelo governo em defesa do pacote. Apesar das dificuldades para conseguir sua aprovação, Moro usou suas redes sociais para afirmar que esse empenho vale a pena.

“Por trás de cada crime, há um drama pessoal.Não há destino manifesto do Brasil de ser a terra da impunidade. Mudar é tarefa de todos, governo, Congresso, Judiciário e sociedade. Ainda que o governo estivesse sozinho, valeria a pena. Mas aposto que não estamos”, escreveu o ministro.