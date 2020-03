Moro anuncia leilão de imóveis do tráfico

Equipe BR Político

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, anunciou que 612 imóveis confiscados do tráfico de drogas “irão em breve” a leilão. Em publicação feita pelo Twitter na noite de sexta-feira, 28, o ex-juiz compartilhou uma notícia que mostra que a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad) divulgou informações detalhadas sobre os imóveis, inclusive localização.

São apartamentos, sítios, terrenos, prédio, lotes, chácaras, fazendas, galpões e muitos outros itens em todas as regiões do país, apreendidos em processos contra organizações criminosas.Todo o patrimônio tomado do tráfico está apto à venda imediata pela Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União (SCGPU).