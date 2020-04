Moro autoriza entrada de estrangeiros com células para transplante de medula

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, publicou nesta quinta-feira, 2, decisãoVer arquivo

A Anvisa havia alertado que a portaria assinada pelo ministro que proibiu a entrada de estrangeiros na semana passada para conter disseminação do coronavírus no País poderia impedir a entrada dos portadores das células usadas no transplante. A nota do órgão relatou o caso de um estrangeiro vindo da Alemanha que portava as células e teria sido impedido de embarcar por conta da restrição.

“O ingresso no Brasil de estrangeiro portando CPH para transplantes pela modalidade de bagagem acompanhada é de evidente interesse público, inserindo-se na exceção de entrada permitida em portaria interministerial. Autorizo desde logo que estrangeiros portadores de células progenitoras hematopoiéticas para transplantes ingressem no Brasil sem as proibições decorrentes da pandemia do novo coronavírus”, diz a decisão do ministro.