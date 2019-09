Moro blindado

Equipe BR Político

Em visita ao Arquivo Nacional nesta segunda, 26, o ministro Sergio Moro se blindou de seguranças para evitar a imprensa. O titular da Justiça chegou cercado de forte aparato policial, composto por quatro carros e 12 policiais militares em motos, e foi recebido pela diretoria do Arquivo e jornalistas. Sorridente ao chegar, fechou a cara ao ser perguntado sobre as manifestações ocorridas no domingo em todo o País contra o projeto de lei que limita o abuso de autoridade, informa o Estadão.

Ele vetou a presença dos jornalistas durante toda a visita, o que fez os servidores do Arquivo improvisarem um isolamento com faixas amarelas. Foi assim que conseguiu ter acesso, sem ser incomodado, às exposições do andar térreo. Também mandou isolar a área do segundo andar para visitar uma exposição especialmente montada para ele com documentos que não costumam ser exibidos por causa do risco de deterioração, como a carta da Lei Áurea e a Constituição de 1824. Na agenda da manhã, à superintendência da Polícia Federal, também no centro, ele estava blindado. Moro passa por uma fase turbulenta com o Palácio do Planalto.