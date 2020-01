Moro cada vez mais ‘solto’

Vera Magalhães

A semana de tensão com o presidente Jair Bolsonaro não parece ter abalado Sergio Moro. O ministro da Justiça estava mais à vontade na entrevista que deu nesta segunda-feira ao programa Pânico, da Jovem Pan, que uma semana antes, no Roda Viva.

A natureza do programa, que mescla entrevista e humor, favorece a descontração, mas, ainda assim, é notório que o antes “travado” juiz da Lava Jato anda se preocupando com a performance em aparições ao vivo.

Moro sorriu, fez piadas e até ousou especular de forma menos cuidadosa quanto a uma futura indicação para o Supremo Tribunal Federal. Ironizou levemente o ex-deputado Alberto Fraga, que, no afã de lhe tomar o lugar de ministro da segurança, anda subindo o tom nas críticas a ele, e encarou numa boa as imitações feitas pelo elenco do programa, de personagens como Bolsonaro e o ministro do STF Marco Aurélio Mello.