Moro: ‘Campanhas difamatórias não têm a ver com liberdade de expressão’

Sérgio Moro cada vez mais tenta se colocar como antítese do governo do qual ele era parte até pouco mais de um mês. Agora, o ex-ministro da Justiça se colocou contra a militância que reclama de cerceamento à liberdade de expressão por ser investigada no inquérito das fake news no Supremo.

“Campanhas difamatórias contra adversários, ameaças e notícias falsas não têm a ver com liberdade de expressão”, afirmou Moro. O ex-ministro ainda frisou que o foco e a defesa do Estado de direito e a proteção à vida em meio à pandemia de coronavírus, dois pontos “sensíveis” nas atuais atitudes do governo de Jair Bolsonaro. ” Um debate que não pode tirar o foco do que importa agora:defender o estado de direito e a vida.Meu respeito à democracia,ao Judiciário e às famílias de vítimas da Covid.”