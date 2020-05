Moro: ‘Cenário difícil’

O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro classificou como “cenário difícil” a situação do Brasil após o pedido de demissão de Nelson Teich do Ministério da Saúde. Após pressão do presidente Jair Bolsonaro para que o oncologista adotasse a defesa da cloroquina no tratamento de pacientes com covid-19, Teich deixou o cargo nesta sexta-feira, 15, um dia antes de completar o primeiro mês no posto.

“Cenário difícil, em plena pandemia, 13.993 mortes até ontem. Números crescentes a cada dia. Cuide-se e cuide dos outros”, escreveu Moro no Twitter.