Moro cita EUA para defender ‘palavra final’ do STF

Não tendo muitos fãs entre os ministros do STF, Sérgio Moro, empenhado em seu garantir o papel de antagonista de Jair Bolsonaro, foi às redes sociais defender o papel da Suprema Corte em dar a “palavra final” na resolução de conflitos. O ex-ministro da Justiça destacou o papel do Judiciário nos Estados Unidos, grande “exemplo” do bolsonarismo em diversas áreas. “Os EUA, país que serve de modelo a muitos, estabeleceram o princípio da supremacia da Constituição e a Suprema Corte como intérprete. Ninguém sério questiona o poder dela de dar a palavra final”, afirmou Moro, relembrando alguns casos.

Nos EUA,país que serve de modelo a muitos,casos como Marbury v. Madison,1803;Brown v. Board of Education,1954;e US v. Nixon,1974,estabeleceram o princípio da supremacia da Constituição e a Suprema Corte como intérprete. Ninguém sério questiona o poder dela de dar a palavra final. pic.twitter.com/FwFP901tvy — Sergio Moro (@SF_Moro) June 2, 2020