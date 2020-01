Moro coleciona sapos engolidos em sua ‘relação cordial’ com Bolsonaro

Gustavo Zucchi

Em pouco mais de um ano à frente do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, o ministro Sérgio Moro conseguiu juntar uma coleção de sapos engolidos. A possibilidade de perder a Segurança Pública, com a recriação de um ministério específico para a área, é só o último deles proporcionado por Jair Bolsonaro. A lista é longa, mas começou em maio do ano passado com a votação da reforma ministerial. Requisitando insistentemente o controle do Coaf, Moro viu o Planalto pedir para sua base aliada atender ao Centrão e deixar a autarquia com a Economia, devido ao receio de ver a medida provisória que diminuía o número de ministérios caducar devido à falta de acordo.

O Pacote Anticrime, xodó de Moro para tentar diminuir a criminalidade no Brasil, também pode ser considerado um “sapo” engolido pelo ministro. Foi modificado pelo Congresso, que inseriu no projeto o polêmico juiz de garantias. Contra os desejos de Moro, a figura foi sancionada por Bolsonaro. Do mesmo modo, pode ser incluída na lista a tentativa do presidente de tirar Maurício Valeixo do comando da PF, o que teria gerado conversas “ásperas” entre Bolsonaro e seu ministro da Justiça. Ainda temos a reprimenda pública na nomeação de Ilona Szabó para o Conselho Nacional de Política Criminal e a insistência do presidente nos decretos que flexibilizam regras para armas de fogo.

No meio de tudo isso, o que não faltaram foram partidos deixando no ar a possibilidade de ter Moro como candidato à Presidência em 2022. O ministro costuma registrar maior aprovação do que Bolsonaro nas pesquisa de opinião. Mesmo com todos os indícios de “casamento em crise”, o ministro disse que a relação com o presidente sempre foi “cordial” ao participar do Roda Viva na última segunda-feira. Resta saber se após tantos sapos a possível retirada da PF de seu controle será a gota d’água para romper publicamente com Bolsonaro.