Moro: ‘Colocarei no meu túmulo que não serei candidato’

Equipe BR Político

Com seu nome constantemente sendo especulado como possível candidato ao Palácio do Planalto em eleições futuras, o ministro Sérgio Moro rejeitou a possibilidade durante o “Brazil Summit 2019”, evento organizado pela revista The Economist, em São Paulo. “Vou colocar até no meu túmulo que não serei candidato”, disse o ex-juiz da Lava Jato. “Eu sou um peixe fora d’água dentro da política”, afirmou Moro. Em recentes pesquisas de popularidade, o atual titular da pasta da Justiça foi melhor avaliado que o presidente Jair Bolsonaro. A cisão do PSL também colaborou, já que Moro poderia ser uma alternativa da sigla ao Planalto em 2022 caso Bolsonaro deixa a legenda.