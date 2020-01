Moro comemora concurso para área da segurança

Equipe BR Político

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, comemorou nesta quinta-feira, 2, a autorização dada pela pasta da Economia para realização de concurso público para 309 cargos do Departamento Penitenciário Nacional (Depen).

“Isolar líderes criminosos e retomar o controle de presídios estaduais têm contribuído para a queda dos índices criminais.Reduzir a impunidade, prendendo e neutralizando criminosos perigosos, reduz os crimes.Óbvio assim. Obrigado Ministério da Economia pelo apoio no investimento estratégico”, escreveu Moro no Twitter.

Do total de vagas do concurso, 294 serão para agente federal de execução penal e 15, para especialista federal em assistência à execução penal. Os concursos públicos no País estavam suspensos desde março de 2019.