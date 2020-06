Moro comemora denúncia contra Lira: ‘Lava Jato continua rendendo frutos’

Agora desafeto de Jair Bolsonaro, o ex-ministro Sergio Moro comemorou a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra um dos novos aliados do presidente, o deputado Arthur Lira (PP-AL). O parlamentar foi acusado formalmente por corrupção passiva no âmbito da Operação Lava Jato. “A Operação Lava Jato continua rendendo frutos”, disse Moro ao compartilhar a notícia

A PGR acusou o líder do PP na Câmara ao STF nesta sexta-feira, 5. Caso a Suprema Corte aceita, Lira se tornará oficialmente réu. Ele tem sido chamado de “líder de facto” do governo na Câmara dos Deputados e tem defendido com afinco a agenda de Jair Bolsonaro no Parlamento.