Moro comemora extradição pelo Paraguai de megacontrabandista

Marcelo de Moraes

O ministro da Justiça, Sérgio Moro, usou suas redes sociais, neste domingo, para celebrar a entrega ao Brasil do contrabandista Luiz Henrique Boscatto, um dos maiores contrabandistas de cigarros. Boscatto, que é brasileiro, foi extraditado do Paraguai e recebido ontem à noite pela Polícia Federal na Ponte da Amizade, em Foz do Iguaçu.

“Brasil e Paraguai seguem com forte parceria contra o crime organizado. Luiz Henrique Boscatto é considerado um dos maiores contrabandistas de cigarros para o Brasil, além de estar envolvido em outros crimes. Entregue pelas autoridades paraguaias, vai agora cumprir no Brasil sua pena”, escreveu Moro.

Segundo a PF, Boscatto foi alvo da Operação Contorno Norte, feita em Maringá, no ano passado e estava preso no Paraguai desde março.