Moro comemora fim ‘da greve’ de PMs no Ceará

Equipe BR Político

O ministro Sérgio Moro comemorou na noite de domingo, 1, o que chamou de “fim da greve” dos policiais militares que tentaram matar um senador, usaram bataclavas, esvaziaram pneus e desobedeceram a Constituição durante 13 dias de motim no Ceará. O titular da Justiça tampouco viu “absoluta desordem” nas ruas, em que pesem os altos índices de homicídios registrados no período em que a população esteve desprotegida – um aumento de 138% em relação aos primeiros 25 dias do mês de fevereiro de 2019 e 2020.

“Recebo com satisfação a notícia sobre o fim da greve dos policiais no Ceará. O Gov Federal esteve presente, desde o início, e fez tudo o que era possível dentro dos limites legais e do respeito à autonomia do Estado. Prevaleceu o bom senso, sem radicalismos. Parabéns a todos”, escreveu Moro em seu Twitter.