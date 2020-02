Moro comemora números de ‘blogueirinho’

Equipe BR Político

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, começou a manhã desta terça-feira, 11, agradecendo aos milhares de fãs que acumula nas redes sociais. Ele comemorou os números dignos de um “blogueirinho” que possui no Twitter e no Instagram.

Na rede favorita dos bolsonaristas, o Twitter, onde tem perfil desde 4 de abril de 2019, o ex-juiz conta com 2 milhões de seguidores. Já no Instagram, rede em que o ministro abriu conta recentemente, em 23 de janeiro, mais de 1 milhão de contas o acompanham.

“Agradeço a todos pelo um milhão de seguidores no Instagram e pelos dois milhões no Twitter. Essencialmente, são instrumentos para divulgar as ações do Ministério da Justiça e Segurança Pública e para colher opiniões a esse respeito. Seguimos juntos”, escreveu o ministro no Twitter.

https://twitter.com/SF_Moro/status/1227175617659056129