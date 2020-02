Moro confirma envio de Força Nacional para o Ceará

Equipe BR Político

O ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, confirmou que estará enviando já nesta quinta-feira, 20, a Força Nacional para o Ceará. Ele atende um pedido do governador do Estado, Camilo Santana (PT), que se vê diante de uma greve de policiais militares no Estado. A Força Nacional deve chegar ao Ceará por volta das 14h desta quinta-feira, enquanto a Polícia Federal demorará cerca de 48h para se mobilizar. “Recomendo que sejam tomadas as necessárias providências para que o movimento paralisação seja encerrado o mais brevemente possível” afirmou o ministro em ofício enviado a Santana.

O movimento que aflige o Ceará exige melhores salários e se posiciona contra a reformulação das carreiras proposta por Santana. Nos últimos dias, grevistas têm impedido a atuação da polícia, invadindo batalhões e inviabilizando a saída de viaturas. Nesta quarta-feira, 19, o senador Cid Gomes (PDT) foi baleado ao tentar desobstruir a entrada de um batalhão na cidade de Sobral. No vídeo que mostra Gomes avançando com uma retroescavadeira, é possível ver um grupo de mascarados atirando contra o pedetista.