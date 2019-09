Moro consegue visitar Bolsonaro no hospital

Equipe BR Político

Ao contrário do ministro Ricardo Salles, que esteve no hospital em que Jair Bolsonaro está internado, mas não viu o presidente, o ministro Sérgio Moro conseguiu conversar com Bolsonaro. E isso em meio a rusgas entre os dois por causa da ingerência do presidente no comando da PF, subordinada a Moro. O atual ministro da Justiça registrou o encontro com Bolsonaro e disse que ele se recupera bem. “O homem é forte.” Como os médicos fazem questão de afirmar, as visitas ao presidente estão restritas.